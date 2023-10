Pineta Ranieri più protetta. Arriva la videosorveglianza

Nuove telecamere ad Umbertide per potenziare la video sorveglianza. Sono state installate in questi giorni presso la Pineta Ranieri, uno degli spazi verdi più importanti e frequentati della città. Si tratta di tre postazioni che ospitano in tutto nove telecamere, il cui allestimento si aggiunge ed ottimizza i lavori di manutenzione straordinaria e conseguente miglioramento che hanno interessato il il parco nel 2022 insieme al Bosco del Macchione.

La nuova strumentazione, che copre un percorso di 1,5 km, permette la ripresa giorno e notte degli ingressi all’area verde nonché delle zone più sensibili e frequentate come le aree con i giochi per bambini, la zona barbecue e l’area delle attrezzature sportive.

"Un’azione fortemente voluta dalla nostra amministrazione – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore alla Polizia locale Francesco Cenciarini - già inserita suo tempo nella progettazione degli interventi di manutenzione dell’area in modo da garantire ai numerosi cittadini che frequentano il parco in estate ed in inverno di farlo in sicurezza. Oggi le telecamere nel territorio diventano 87, di cui 13 di lettura targhe e 74 di contesto. Ben 52 sono state installate dal 2018 al 2023 nel corso del nostro primo mandato".

Pa.Ip.