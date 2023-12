Pineta dell’Unità, si cambia. Area fitness, nuovi giochi e spazio anche per i cani

Area fitness, area giochi, sgambamento cani, videosorveglianza, cura del verde, camminamenti, illuminazione, arredo urbano. Presto i cittadini pievesi avranno un altro spazio rinnovato in cui trascorrere con più piacere e servizi il proprio tempo libero: si tratta della Pineta dell’Unità, da anni abbandonata a se stessa ed ora oggetto di riqualificazione. È stato, infatti, ufficialmente comunicato che Città della Pieve si è aggiudicata un bando per questo progetto, da 609mila euro totali di cui 487mila euro da Piano di sviluppo rurale 2014-2020. Gli interventi si occuperanno principalmente della realizzazione di un’area fitness di circa 100 metri quadrati, un’area sgambamento cani recintata e con attrezzature per agility dog per circa 500 metri quadrati, una nuova area giochi sopra al tetto degli spogliatoi del campo polivalente con pavimentazione anti-trauma, l’installazione di una nuova rete di videosorveglianza, il rifacimento dei camminamenti e delle piazzole della Pineta, la pulizia di fossi e scoline, la manutenzione e la cura del verde esistente, il rifacimento del muro della pista dei platani, l’installazione di nuova cartellonistica e segnaletica, nuovi lampioni per l’efficientamento energetico, l’inserimento di nuovo arredo urbano (panchine, tavoli, cestini per la spazzatura ecc) e l’implementazione della pavimentazione anti-trauma anche nell’attuale area giochi.

"Un restyling completo – annuncia l’amministrazione comunale – a cui teniamo tantissimo: la nostra Pineta è indubbiamente uno dei luoghi simbolo della nostra città e desideriamo diventi un luogo maggiormente fruibile, sicuro, con migliori servizi e nuove prospettive. Per grandi e piccoli". E ancora "ricordiamo che i soldi che otteniamo partecipando ai bandi non possono essere destinati ad altri interventi – spiega il Comune per sedare le polemiche –. Sono risorse finalizzate e come tali vanno rendicontate giornalmente al centesimo. Per capirci, sarebbe illegale e passibile penalmente utilizzarli, come alcuni sostengono, per fare altre cose, come eventi, asfalti o pavimentazioni. In questo caso specifico, ad esempio, la misura era destinata esclusivamente al recupero e alla valorizzazione della rete di percorsi dedicata al turismo sostenibile nelle Aree Naturali Protette, nei siti Natura 2000 e nelle aree di rilevante interesse ambientale, storico-culturale e paesaggistico".