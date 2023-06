Pincio, è rimasto soltanto il nome Il parco è abbandonato da tre anni

A tre anni dalla parziale riapertura,resta ancora da capire quale sarà il futuro del parco "Regina Margherita", il Pincio come viene comunemente detto. Luogo di ricordi e di potenzialità mai concretamente realizzate, attualmente è fruibile solo in parte: giusto la zona d’ingresso, la pista con il blocco servizi e poco più, in un contesto che risulta fra l’abbandonato, lo sciatto, l’indefinito quando invece era ipotizzabile e auspicabile un rilancio di questo spazio vitale di Assisi anche per attività ricreative, culturali, d’incontro.

Strisce di carta bianca e rossa, barriere di legno in alcuni caso abbattute dovrebbero impedire l’accesso alla zona sommitale, la più suggestiva nel tempo che fu. Area sommitale dove era presente uno specchio d’acqua, il laghetto, con tanto di ponticello – che oggi risulta in stato di totale abbandono, fra vegetazione lussureggiante e alberi secchi.

In passato, per garantirne la riapertura, il Comune aveva proceduto a interventi di restauro arboricolturale e di sistemazione di alcuni spazi; opere che hanno consentito una parziale messa in sicurezza degli alberi e la sistemazione delle altre parti dell’area come vialetti, staccionate, scalinate. ad opera sia dell’Agenzia Forestale Regione (Afor) sia dei servizi operativi del Comune di Assisi. Il tutto con un progetto predisposto dal settore lavori pubblici del Comune di Assisi, con la consulenza del dottor Valentin Lobis. Da tre anni, però, il nulla, con la restante parte del parco rimasta così com’era al pari dei progetti (dalla messa in sicurezza, prima di tutto, dagli alberi alle cortine murarie presenti) per quello che doveva e poteva diventare la ’porta del Subasio’, un altro fiore all’occhiello della città sia per i residenti che per i tanti turisti.

Ora un intervento vero di manutenzione dell’area e magari anche una risistemazione della segnaletica e dei manufatti che dovrebbero impedire l’accesso alle zone interdette sembra non più rinviabile, in attesa che qualcosa si muova per arrivare al pieno rilancio del ’polmone’ . Il Parco "Regina Margherita" era stato chiuso dall’estate 2018 per motivi di sicurezza sino al luglio 2020.