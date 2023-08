Pinacoteca, “Pet stop“ all’ingresso Nuovo servizio per turisti con i cani

Un pet stop prima di entrare in Pinacoteca: i turisti che vogliono visitare il museo e arrivano all’ingresso con il loro cane, troveranno un nuovo servizio.

Un progetto "quattrozampe" in base al quale i cani di piccola taglia possono entrare insieme ai loro proprietari, per gli altri un po’ più grandi c’è uno spazio adeguato dove possono tranquillamente attendere, in compagnia degli addetti della cooperativa che si occupa della gestione della struttura museale. Si chiama "Pet Stop", il servizio per i cani attivo alla Pinacoteca di Città di Castello particolarmente apprezzato dai turisti, italiani e stranieri, che decidono di fare tappa a Palazzo Vitelli alla Cannoniera, fra le opere di Raffaello e Signorelli, nell’anno tra l’altro in cui si celebra il 500enario.

"Da diverso tempo – spiega Elisa Duranti, operatrice guida museale della cooperativa Poliedro – cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei turisti che hanno al seguito i loro amici a quattro zampe. In effetti rispettiamo la regola che gli animali possono entrare al museo solamente se tenuti in braccio o in un trasportino".

Ma non sempre è così: "Quando il turista che vuole visitare la Pinacoteca ha un cane di taglia medio grande che non può essere portato in braccio offriamo la possibilità di far sostare l’animale con noi in biglietteria".

Offriamo sempre ciotoline con acqua fresca e riparo dalla pioggia e dal sole. Nel week-end appena trascorso, un labrador, un meticcio e un esemplare di beagle, Molly, hanno varcato il cancello di ingresso che conduce al giardino rinascimentale.

Fino al 31 dicembre in un percorso unitario di vallata umbro-toscana, co sarà la possibilità di biglietti ridotti nell’ambito del progetto

"Valle del Signorelli" che coinvolge 9 comuni, una diocesi e oltre una ventina di strutture museali.

Un percorso di storia e tradizione che lega anche Firenze, "culla" del Rinascimento e Città di Castello, con e opere dei grandi maestri Raffaello e Signorelli che potrebbe dare luogo a possibili collaborazioni future anche a fronte del recente incontro in Pinacoteca, fra il sindaco Dario Nardella e quello tifernate Luca Secondi.

