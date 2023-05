Pinacoteca, insegnanti a ’scuola’ da Luca Signorelli

CITTA’ DI CASTELLO – Fine settimana ricco di appuntamenti per Città di Castello. Doppio evento oggi alla Pinacoteca comunale con ’Educational!’ A cura di Artea, un progetto di formazione per insegnanti su Luca Signorelli a Città di Castello e nel territorio. A partire dalle ore 11 prenderà il via il percorso con lettura e suggerimenti didattici per fare scuola con la città rinascimentale nell’evento aperto agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Alle ore 16 di oggi in Pinacoteca Comunale inaugurazione di ’Suoni della terra: esperienze di ricerca nella ceramica contemporanea’ fino al 4 giugno mentre domani sempre la Pinacoteca presenta ’Caccia al dettaglio’ per diventare un esploratore . Ancora oggi alle ore 17 all’Auditorium di San Giovanni Decollato l’associazione culturale ’Tracciati Virtuali’ presenterà al pubblico tifernate le opere vincitrici dell’edizione 2022 del Premio Letterario Città di Castello e che ora sono state pubblicate e diffuse in tutta Italia dalla casa editrice LuoghInteriori. Stasera alle ore 21, al teatro degli Illuminati c’è ’Note e passi solidali 2023’ per festeggiare i 30 anni di attività di NovaMusica3.0. Tutti i sabato pomeriggio per ’Bimbi al cinema’ il Nuovo Cinema Castello accoglie (dalle 15,30 alle 18) i bambini in piccoli gruppi e insieme assisteranno alla visione del film di animazione programmato senza la presenza dei genitori. Il film della settimana sarà: Mavka e la foresta incantata.