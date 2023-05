Pinacoteca, 75 anni fa il primo biglietto staccato

– Il 2 maggio di 75 anni fa venne staccato il primo biglietto della Pinacoteca di Città di Castello. Inaugurata nel 1912, la Pinacoteca comunale non ebbe un biglietto fino al 2 maggio del 1948, quando la Giunta di Città di Castello decise di istituirlo con la deliberazione n. 88 ’Tassa di ingresso alla Pinacoteca comunale’. "È una delle molte interessanti informazioni sulla storia dei beni culturali pubblici e della storia tifernate in generale che ci fornisce l’Archivio storico del nostro Comune, attualmente in trasferimento nei compact della Biblioteca Carducci, che anche nell’ambito del Cinquecentenario offre materiale interessantissimo per ricostruire i suoi rapporti con la città e la sua vita in città – viene spiegato – La Deliberazione di 75 anni traduce lo spirito del tempo e ci fa capire quanta strada sia stata fatta nella valorizzazione dei beni culturali, perché prevedeva l’esenzione totale per tutti i cittadini tifernati dal pagamento e il biglietto non era applicato il sabato e la domenica. Quindi la visita alla Pinacoteca all’inizio fu a pagamento solo nei giorni infrasettimanali. La ragione della sua istituzione era finalizzata a creare un fondo per far fronte alle esigenze di manutenzione del museo, che essendo collocato in una dimora del Cinquecento già allora erano specialistiche e importanti". A 75 anni dal primo biglietto della Pinacoteca, le cose sono molto cambiate; il museo nella seconda metà di aprile, grazie anche alla promozione ’La Valle di Signorelli’ e alle iniziative del gestore Il Poliedro, ha avuto oltre 900 visitatori al percorso allestito per il Cinquecentenario “Signorelli e Raffaello il Giovan”.