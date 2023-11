Pietralunga, rimossa la croce dalla chiesa: era pericolante

Pietralunga (Perugia), 21 novembre 2023 – E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Gubbio per verificare la stabilità della croce della chiesa di Santa Maria in Pietralunga. Dopo la verifica sul posto, la croce è risultata staccata dal basamento ed è stata rimossa mettendo in sicurezza il piazzale antistante.