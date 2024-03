Pietra tombale sul crematorio a Colfiorito. La politica si schiera e dice ’no’ all’impianto

"Colfiorito non è il luogo per questo progetto, deve caratterizzarsi per altre cose. Nessuno può pensare di realizzare qui un tempio crematorio". Arriva nel corso di un’affollatissima e infuocata assemblea la pietra tombale sul progetto del crematorio di Colfiorito, che tanto ha preoccupato i cittadini in questi giorni. A pronunciare quelle parole il sindaco Stefano Zuccarini che si presenta, insieme a tutta la Giunta comunale, per rispondere ai dubbi della gente. In sala centinaia di persone, tante forze politiche e portatori d’interesse. Chiara presa di posizione, dunque, che dovrebbe essere replicata anche in Consiglio comunale. Zuccarini ha infatti accolto la proposta del capogruppo del Pd, Elia Sigismondi, che ha chiesto di portare la questione nell’assemblea cittadina con un ordine del giorno condiviso sulla contrarietà all’opera a Colfiorito. "Nessun imprenditore normale si avventura in un percorso così se la politica è contraria", ha detto. A coordinare i lavori il consigliere comunale Domenico Lini e ad introdurre l’assessore all’urbanistica Marco Cesaro, al quale è toccato spiegare la procedura: "C’è una proposta depositata da un privato, che ha quindi avviato la procedura alla fine di dicembre. E’ partito così un iter che non è stata la pubblica amministrazione a decidere, non era nelle nostre intenzioni realizzare un tempio crematorio. L’opera – ha proseguito Cesaro – è passata anche nella Commissione di qualità architettonica e paesaggistica del Comune. La politica potrà esprimersi alla fine dell’iter, in Consiglio comunale". Quindi le tante domande dei cittadini. Ad intervenire imprenditori, cittadini e professionisti, tutti a ribadire l’importanza della tutela del brand di Colfiorito, fatto di imprese turistiche e agroalimentari e quindi da non accostare a questo genere di impianto. Sollecitazioni alle quali il sindaco ha risposto ricordando qual è l’iter previsto e quale sarà la posizione dell’amministrazione. Esprime soddisfazione per l’assemblea ‘Più in alto Foligno civica’ "per l’azione di ascolto e confronto attuata dal sindaco Zuccarini e anche da noi promossa e sollecitata. Il confronto ha confermato che la zona montana non è luogo idoneo per un’opera come il forno crematorio, ma un territorio che per vocazione va sviluppato in termini naturalistici e culturali"

Alessandro Orfei