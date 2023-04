Piervincenzo Palazzetti alla guida del Lions Club

Nuovi vertici per il Lions club che ha tenuto all’totel Gialletti l’assemblea elettorale al termine della quale è stato eletto presidente il colonnello Piervincenzo Palazzetti. Quest’ultimo entrerà nel pieno delle funzioni il primo luglio e resterà in carica fino al 30 giugno 2024, subentrando alla presidente uscente, Alessandra Cannistrà. A deciderlo è stato il consiglio composto anche dai vicepresidenti Franco Barbabella e Luigi Fuschi e ancora da Paolo Calistri, Isabella Cimicchi, Maria Luisa Cinti, Francesco Manciati, Fernando Sanzò, Fabrizio Pasquini, Graziella Lardani, Francesco Venturi, Catia Ricciardi, Giacomo Stramaccioni e Rita Bartoloni. In questa occasione si è svolta anche la cerimonia di ingresso della nuova socia, la professoressa Rina Rachel Sondhi, docente di inglese e titolare della British School of Orvieto.