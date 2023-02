Davide Piampiano ucciso a caccia, Piero Fabbri torna libero

Davide Piampiano e Piero Fabbri

Perugia, 14 febbraio 2023 - Piero Fabbri torna libero. L'uomo, 57 anni, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte del ventiquattrenne Davide Piampiano durante una battuta di caccia nelle campagne di Assisi è stato scarcerato.



Lo ha deciso il tribunale del riesame di Firenze che ha accolto la richiesta del difensore, l'avvocato Luca Maori.



Per Fabbri, finora detenuto a Perugia, i giudici hanno disposto l'obbligo di firma. Il legale ha sostenuto l'insussistenza del reato doloso e delle esigenze cautelari. L'indagine è attualmente coordinata dalla Procura di Firenze per questioni procedurali in quanto la madre della vittima, parte offesa dal reato, è giudice onorario.