Pierluigi Chicchini nuovo Fedele del Croce Bianca

Ultimo colpo nel mercato dei cavalieri, in attesa delle Quintane del 2023. Il Rione Croce Bianca ha assoldato Pierluigi Chicchini, che sarà il nuovo Fedele. L’accordo con il nuovo Fedele è stato raggiunto dal Priore Andrea Ponti, il quale ha avuto l’appoggio unanime di tutto il Consiglio direttivo rionale, "fortemente unito e convinto nella volontà di portare a casa il cavaliere folignate che ha dimostrato in molteplici occasioni le proprie qualità nelle giostre equestri italiane, e nel quale sono riposti i sogni di vittoria di tutto il popolo della Croce a partire sin dalla Giostra della Sfida e della Rivincita del 2023. Pierluigi potrà contare sullo staff e sul parco cavalli di proprietà del Rione Croce Bianca. L’appuntamento con l’evento di presentazione – dicono dal Croce Bianca –, al quale tutti i soci, gli amici e i simpatizzanti della contrada potranno partecipare, avrà luogo sabato 25 Febbraio presso la Taverna del Fedele, in Via Butaroni".

Questo dell’ex Spada che trova una nuova casa è l’ultimo assestamento nel valzer dei cavalieri. Prima di Chicchini, l’altro rione ritardatario ad affidarsi per i prossimi anni era stata la Mora, che aveva scelto Luca Morosini come 34esimo cavaliere Generoso.