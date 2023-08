"Pierantonio, va riaperta subito la stazione lesionata dal sisma"

UMBERTIDE - Restituire a Pierantonio la stazione ferroviaria, lesionata dal terremoto, in vista della riapertura delle scuole. Da qui un sopralluogo di Regione, Comune ed Rfi "per programmare gli interventi necessari per la fruizione del trasporto ferroviario locale ad un mese dall’inizio dell’anno scolastico". Presenti l’assessore regionale Enrico Melasecche, il sindaco Luca Carizia, la vice Annalisa Mierla, l’assessore comunale ai Trasporti Lara Goracci: per Rfi l’ingegner Valerio Gangai e per l’Agenzia Unica per la mobilità Riccardo Ferrini.

Il sisma del 9 marzo ha reso inagibile la stazione, impedendo l’accesso alla sala relais e al locale tecnologico che consente gli scambi (con la conseguente modifica degli impianti nelle stazioni di cambio a nord e sud di Pierantonio, Umbertide e Solfagnano). Il Comune ha chiesto che sia assicurato il servizio e che l’offerta oraria sia compatibile con l’orario delle scuole superiori perché non si creino disagi per gli studenti della frazione che frequentano gli istituti di Perugia, Umbertide e Città di Castello. Chiesta anche la rivalutazione degli accessi alla fermata e la messa in sicurezza dello stabile.

Da Rfi l’impegno per la manutenzione (taglio dell’erba su binari e zone attigue); la Regione modificherà l’accesso alla fermata e la metterà in sicurezza. Per Mierla "le difficoltà dell’emergenza sono state ben gestite da Regione ed Rfi. Ora la ricostruzione, che deve cominciare subito". Melasecche ricorda di aver avuto un confronto domenica scorsa con il Commissario straordinario Guido Castelli "affinché si concluda positivamente l’iter per l’inserimento delle zone terremotate nel ‘cratere’ del sisma 2016".

Pa.Ip.