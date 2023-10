Pierantonio ritrova la palestra. Era stata ’casa’ per gli sfollati. Ora torna alle società sportive

E’ stata il rifugio sicuro per i pierantoniesi costretti a lasciare in fretta e furia le case che tremavano per il terremoto ed insieme un simbolo di buona gestione dei soccorsi e di resilienza dell’immediato post terremoto. Ora, sette mesi dopo, la palestra della scuola elementare di Pierantonio, lasciatasi alle spalle le scosse di quel terribile 9 marzo, riapre i battenti alle attività sportive e didattiche dopo una serie di interventi di manutenzione straordinaria.

La spesa stanziata dal Comune per riaprire l’edificio è stata di circa 10 mila euro. Annalisa Mierla vicesindaco con delega specifica alla ricostruzione, guadagnata sul campo nella gestione del terremoto afferma: "La palestra è stata rimessa a lucido ed è pronta per essere restituita ai bambini e alla intera comunità pierantoniese. Un grazie va a agli splendidi operatori della coop Poliedro che si sono presi cura di questi spazi come fosse stata casa loro, al magazzino e all’Ufficio tecnico del Comune, alla Protezione civile che ha accolto la richiesta di copertura economica per il ripristino delle strutture esistenti, fortemente danneggiate durante la fase dell’allestimento del centro di accoglienza post-sisma". Nella delibera di giunta sui lavori di ripristino i dettagli dell’operazione: nei bagni è stato ripristinato l’intonaco, sostituiti sette soffioni e ripristinati alcuni lavabi danneggiati. Effettuata anche la pulizia e la disinfezione del rivestimento delle pareti delle docce e l’igienizzazione dei radiatori insieme alla loro riverniciatura. In palestra sono state sostituite due soglie danneggiate con la movimentazione di carichi pesanti. Sostituiti anche due maniglioni antipanico anch’essi resi inutilizzabile a causa di danneggiamenti.

Pa.Ip.