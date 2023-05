Pierantonio Riapre il Cva

UMBERTIDE - Un altro segno di normalità che, pur lentamente, si fa strada. Riapre infatti il Centro di vita associata di Pierantonio dove ad oggi era allestita una tensostruttura di emergenza e che ora viene spostata nello spazio antistante la palestra - centro di accoglienza di Pierantonio. All’interno del centro vivono ad oggi 31 persone, che l’amministrazione comunale conta di sistemare entro il 30 giugno data di chiusura definitiva del centro, garantendo il tempo necessario per individuare soluzioni definitive di accoglienza, in accordo con il Commissario delegato all’emergenza individuato nella presidente della Regione Donatella Tesei.

La vicesindaco Annalisa Mierla commenta: "Abbiamo già sistemato 11 delle 40 persone ospitate in palestra. Detto questo abbiamo spostato la tensostruttura perché abbiamo voluto assolutamente riaprire il Cva". Due i motivi indicati dal vicesindaco: il prossimo voto amministrativo - il centro di vita associata è sede di seggio - e, soprattutto, "perché anche questo è un segnale dovuto e doveroso alla comunità. Un Cva che è stato chiuso in questo periodo ed utilizzato come mensa per gli sfollati affrontare l’emergenza, privandosi dal 9 marzo ad oggi anche di un incasso fondamentale per la frazione doveva essere restituito ormai alla sua funzione. Per questo ne abbiamo liberato gli spazi aprendo una tensostruttura ben organizzata e dignitosa a disposizione degli ospiti che restano ancora in palestra e che garantisce loro una maggiore autonomia e libertà".

Già dalla prossima settimana altre due famiglie di cinque persone ciascuna, rimarca Mierla, "troveranno una sistemazione autonoma, portando cosi ad una ventina gli ospiti del centro di accoglienza".

Pa.Ip.