Pierantonio, prove di rinascita In 700 a tavola in piazza "Così esorcizziamo il terremoto" I fratelli Paolo e Simone Battistoni hanno cucinato per tutti: "Viviamo in Romagna, ma siamo nati qui . Dovevamo aiutare i nostri compaesani". Il vescovo Maffeis ha benedetto le nuove campane elettroniche.