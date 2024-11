Pierantonio, la vetta è lì. Pari e capolista fermata

PIERANTONIO

1

V.A. SANSEPOLCRO

1

PIERANTONIO (4-3-3): Zandrini; Pettinelli, Petrara, Allegrucci, Montefusco; Procacci, Gaggioli, De Iuliis (34’ st Cervini); M. Salis, Fastellini, Berettini (24’ st Laassiri). A disp.: Sergiacomi, Conti, Pelati, Francioni, Piras, Marinelli, Passeri. All.: Bruni.

V.A. SANSEPOLCRO (4-3-3): Mariangioli; Innocentini (1’ st Barculli), Adreani, Tersini, Carbonaro (23’ st Petricci); Gennaioli, Gorini, Brizzi (34’ st Quadroni); Bruschi, Bartoccini, Valori. A disp.: Vassallo, Corsini, Del Siena, Testerini, Vlad, Mariotti. All.: Armillei.

Arbitro: Antonuccio di Roma 1 (Caravella e Spena di Perugia).

Marcatori: 19’ pt Procacci, 36’ st Valori.

Note: espulso al 47’ st M. Salis (P) per somma di ammonizioni. Spettatori 400 circa. Ammoniti: Innocentini, Carbonaro, Gorini, Brizzi, Tersini (S), Berettini, Allegrucci (P). Recupero: pt 0’, st 4’.

PIERANTONIO - Un tempo per parte fra Pierantonio e Sansepolcro per un 1-1 che mantiene i biturgensi al comando del campionato di Eccellenza a più 2 sulle inseguitrici. Un punto che interrompe la striscia no di due ko di fila per il Pierantonio sempre lì a meno 3 dalla vetta. Dopo 7 minuti Michael Salis non trova lo specchio e 2 minuti dopo trova invece la traversa a negargli la gioia del gol. Il funambolo biancazzurro si riaccende al 19’ quando punta Carbonaro e, la sua conclusione sporcata, diventa un cioccolatino per Procacci che, da metri zero, firma l’1-0 del Pierantonio. Il Sansepolcro fatica a reagire. Al rientro nella ripresa Armillei gioca subito la carta Barculli da esterno alto al posto di Innocentini, con Brizzi che arretra da terzino destro. Il Sansepolcro ha un altro piglio nel secondo tempo e al 55’ Valori va giù in area e chiede il rigore. Antonuccio dà un’occhiata all’assistente Spena e fa cenno che si può proseguire. Il Valori furioso si accende allora al 65’ ma dall’altra parte trova superman Zandrini e la palla finisce in angolo tra gli applausi. Allegrucci così al 74’ sfiora l’autogol, poi Armillei getta nella mischia anche Quadroni in una sorta di 3-3-4 per l’assalto finale che porta al pari del Sansepolcro. Minuto 81, lettura sbagliata della difesa di casa, Valori ringrazia e trova la stoccata che vale l’1-1 e il gol numero 4 in campionato.