Pieralli in festa Riconsegnata la palestra: "Lo sport: amicizia, rispetto e salute"

Una doppia palestra, rinnovata con servizi igienici e spogliatoi ristrutturati è stata consegnata dalla Provincia di Perugia, rappresentata dalla consigliera con della all’edilizia scolastica Erika Borghesi, al Liceo Pieralli in piazzale Anna Frank. "Tutta la nostra struttura appartiene alla Provincia di Perugia – ha spiegato la preside Simona Zoncheddu - e con Borghesi mi sono interfacciata sempre per riuscire a portare a termini i lavori. Ringrazio tutto l’ufficio tecnico della Provincia per averci riconsegnato una palestra bella e funzionale. Vi lascio con una riflessione sui valori dello sport che sono: solidarietà, amicizia e autostima oltre che sacrifici perché non sempre è facile conciliare sport e studio". La consigliera Borghesi ha ringraziato i tecnici della Provincia Moretti e Marozzi che hanno seguito il lavoro. "Questa è stata la mia scuola – ha proseguito Borghesi– e ho un bellissimo ricordo, ma quando rientrando ho trovato gli stessi allestimenti mi sono resa conto che era necessario intervenire con tempestività. Ragazzi vi affido questa bella struttura tenetela come se fosse casa vostra. Alle ragazze della pallavolo, sport che io ho praticato, ricordo che per giocare in squadra serve rispetto e amicizia sia nelle vittorie che nelle sconfitte; sono proprio queste ultime che, talvolta, ci aiutano a crescere". A premiare le ragazze della pallavolo, capitanate da Aurora Gaggi, sono stati Andrea Piacentini direttore tecnico del settore giovanile della Sir e Francesco Biancalana responsabile del progetto la “Sir a scuola”: “L’inaugurazione di una palestra – hanno detto - è sempre una festa, parlare di sport provoca benessere psicofisico, questo concetto è il fulcro del nostro progetto per le scuole".