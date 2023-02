"Piena fiducia nella giustizia, pronti a collaborare"

Fra Cosimo Damiano Muratori è da tre giorni rinchiuso nel carcere nuovo di Civitavecchia. Deve scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione perché è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale ai danni di una volontaria di una volontaria perugina che, nel 2009, aveva raggiunto la missione in Guatemala di cui era responsabile il frate. In questa circostanza si sono verificati gli episodi per i quali il religioso è stato condannato in via definitiva. Oggi riceverà la visita del suo legale, l’avvocato Luca Gentili, che valuterà eventuali richieste da avanzare per una detenzione alternativa della condanna definitiva. L’Ordine dei frati minori, a cui fra Cosimo Damiano appartiene, ha affidato a una nota il commento alla vicenda: "Abbiamo appreso la notizia e seguiamo costantemente l’evolversi della situazione. Come Ordine dei Frati minori esprimiamo piena fiducia nella giustizia e siamo pronti a collaborare, se necessario. Nello stesso tempo siamo vicini al nostro confratello, fra Cosimo Damiano Muratori, con la preghiera e vigilanti per le sue condizioni di salute. Siamo e restiamo al fianco dei più deboli, e come Ordine abbiamo fatto passi concreti di prevenzione e accompagnamento, istituendo da tempo un Ufficio di Tutela, che vuole operare con trasparenza e correttezza nella valutazione dei casi di abuso".

Fra Cosimo Damiano non era ancora stato arrestato perché, al pronunciamento della sentenza, si trovava ancora in Centro America a svolgere il suo ruolo di missionario. Dal Guatemala si era trasferito in Nicaragua, dove è rimasto fino alla scorsa settimana, quando è stato espulso e subito rimpatriato. La decisione, secondo quanto appreso da fonti locali, è da attribuirsi alle sue posizioni antigovernative, espresse durante una funzione religiosa. In particolare il frate avrebbe condiviso la posizione del vescovo Rolando Alvarez, che si era rifiutato di far imbarcare su un volo per gli Stati Uniti dei cittadini oppositori del presidente Daniel Ortega. A Fiumicino, al suo rientro in aereo, Muratori, 79 anni, ha trovato gli investigatori della squadra mobile che gli hanno notificato il provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Perugia, allertata via Ambasciata, del rientro del frate. Processato a Perugia, nonostante vivesse all’estero, perché gli atti dell’indagine a suo carico gli vennero notificati durante un breve soggiorno in Umbria.

Luca Fiorucci