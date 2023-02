"Piediluco lasciato nel degrado" Appello alla Giunta comunale

TERNI "Piediluco abbandonato", lo denuncia il locale circolo Pd, del segretario Sandro Piccinini. "Registriamo purtroppo un disimpegno dell’attuale Giunta comunale per la risoluzione delle problematiche che riguardano la zona - tuona il circolo ’dem’ – che va dall’ingresso al centro abitato, zona parcheggio Ponticelli, fino a via IV Novembre, che attualmente versa in una situazione di degrado e di noncuranza, il tutto ad un passo dall’avvio della stagione primaverile". Il Pd segnala situazioni di degrado (nella foto) a parcheggio Ponticelli, largo Belli, piazza della Resistenza, piazza Bonanni, giardini don Baciarelli e via IV Novembre. "Tali interventi non richiedono ingenti risorse economiche - continua il circolo Pd – , le quali potrebbero essere reperite anche attraverso i canoni idrici che la Regione Umbria riversa al Comune di Terni. Ricordiamo infatti che lo sfruttamento delle acque viene effettuato su questo lago. Occorre poi coinvolgere anche le ditte convenzionate con il Municipio (Asm, Afor, Terni Reti) nella predisposizione di un cronoprogramma contenente le tempistiche di realizzazione degli interventi al fine di risolvere le problematiche presenti e dare risposte concrete non solo ai residenti ma anche ai tanti turisti".