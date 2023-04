TREVI – Fervono i preparativi a Trevi per la 14° edizione di "Pic&Nic, Arte, musica e merende tra gli ulivi", l’evento oleoturistico di primavera, in calendario dal 29 aprile al 1° maggio 2023. "Questa edizione di Pic Nic prevede un importante focus sulla fascia olivata, progetto che vede impegnata da tempo amministrazione comunale e associazione nazionale Città dell’Olio. Non solo degustazioni, picnic, aperitivi con gli chef Evo Ambassador ed altri appuntamenti legati all’olio e.v.o. come prodotto principe delle nostre colline, ma anche paesaggio, che a Trevi è essenzialmente cura delle piante di olivo. Pic&Nic torna a proporre iniziative nel tratto di sentiero dei Condotti, per offrire un viaggio immersivo nel paesaggio fatto di olivi, tranquillità, silenzio. Non mancheranno propposte di intrattenimento culturale per grandi e bambini, ma anche musica e conovegno. Il 29 aprile si terrà infatti nella mattinata la terza edizione del premio "Trevi FA Impresa" fortemente voluto per valorizzare le aziende del territorio di Trevi. In occasione del 14° compleanno, il "Pic&Nic a Trevi" con lo sportino a quadrettoni bianchi e rossi, promosso dal Comune di Trevi ed organizzato da Add Comunicazione ed eventi, tornerà a svolgersi, come era stato nelle prime edizioni, nel cuore del paesaggio "olivato" umbro, che si affaccia sul borgo di Trevi, lungo il tracciato dell’antico acquedotto medievale, al centro della Fascia Olivata Assisi-Spoleto. Non mancheranno le iniziative culturali volte alla conoscenza del patrimonio storico-artistico di Trevi, tra cui l’itinerario sulle orme di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino", che condurrà i partecipanti alla scoperta delle testimonianze d’arte lasciate a Trevi dal Divin Pittore.