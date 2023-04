Picchiato e inseguito Lui finisce in ospedale Denunciati madre e figlio

Le bottiglie prima erano state bevute, poi utilizzate come arma contro un “invitato“ diventato improvvisamente indigesto. Picchiato violentemente e poi, secondo quanto ricostruito, inseguito per via Campo di Marte. Qui gli agenti della squadra volante hanno trovato un 35enne peruviano, con gli evidenti segni di una colluttazione. Era fuori dall’edificio in cui era stata segnalata una violenta lite. In casa non c’era nessuno, l’uomo, ha raccontato agli agenti, si trovava da un amico quando, senza motivo, era stato improvvisamente aggredito da quest’ultimo che lo aveva anche colpito più volte alla testa con una bottiglia. Il 35enne ha raccontato anche di aver perso i sensi a causa dei colpi subiti, di essersi poi ripreso e fuggito immediatamente, seguito dall’aggressore, dalla madre di quest’ultimo e da una terza persona. Viste le condizioni di salute, gli agenti lo hanno affidato alle cure del personale del 118. A quel punto, i poliziotti hanno effettuato dei controlli nella zona fino a individuare una donna di 51 anni, anche lei peruviana, madre del presunto aggressore, un 22enne. La donna, visibilmente ferita e in palese stato di ebbrezza, dopo aver rifiutato l’intervento dei sanitari, ha mostrato fin da subito un atteggiamento poco collaborativo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e tentando più volte di allontanarsi.

Accompagnata in questura, è stata identificata e quindi denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità, è stata anche sanzionata per ubriachezza manifesta il luogo pubblico. Al figlio viene contestato il reato di lesioni personali aggravate.