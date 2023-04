Picchia la madre per i soldi L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti ed estorsione

Allontanamento da casa, a cui si è aggiunto il divieto assoluto di avvicinare la propria madre, vessata e picchiata. E’ questo il provvedimento comminato dal Tribunale di Perugia ad un pluripregiudicato umbertidese di 37 anni dopo la denuncia per maltrattamenti della donna nei confronti del figlio. Una storia "di disagio e violenza domestica", che affonda le radici nella piaga della tossicodipendenza, secondo la procura perugina, a cui i carabinieri della stazione locale, più volte chiamati ad intervenire hanno posto fine. Tutto avrebbe origine "nello stato di dipendenza dell’uomo", convivente con la mamma, una donna di 54 anni e "alle continue ed insistenti richieste di denaro" avvenute negli ultimi mesi per procurarsi la droga. Da qui la situazione di sudditanza e timore della donna, come sottolineano i riscontri dei carabinieri: "In sede di denuncia – è sempre la Procura a parlare – è emerso come l’uomo abbia creato nel contesto familiare una condizione psicologica di soggezione e paura dovuta a continue vessazioni, minacce aggressioni fisiche e verbali, mettendo in più occasioni le mani addosso alla madre, tanto da costringerla a ricorrere alle cure mediche". Una situazione che ha indotto la Procura perugina "a chiedere l’emissione di un provvedimento cautelare, ipotizzando il reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione". Il Gip ha emesso la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, col divieto di accedervi senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria e con divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati abitualmente ad una distanza non inferiore ai 500 metri". Al 37enne è stato anche vietato di comunicare con la madre sia direttamente che per interposta persona.

Pa.Ip.