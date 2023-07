Picchia il nuovo compagno della ex Rintracciato e arrestato dai carabinieri

Già gravato del divieto di avvicinamento, entra nell’abitazione della ex e picchia anche il nuovo compagno. A finire in manette è un uomo di 31anni originario del Marocco, ma regolarmente residente in Italia. I carabinieri della stazione di Spoleto da qualche giorno lo stavano ricercando per notificargli la misura di custodia cautelare in carcere perché in passato si era reso responsabile di reati contro la persona a tal punto da essere già gravato dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il 31enne non ha rispettato le prescrizioni del giudice e si è introdotto all’interno dell’abitazione di residenza della donna e alla vista di un altro uomo è andato su tutte le furie, aggredendolo fisicamente e scappando immediatamente dopo. I militari, giunti sul luogo dell’aggressione, hanno compreso sin da subito che c’era la necessità di sottoporre le vittime alle cure dei sanitari. Gli operatori del 118 hanno riscontrato lesioni e varie ferite lacero contuse all’avambraccio ai danni dell’uomo, provocate con l’utilizzo di una bottiglia di vetro rotta, nonché tachicardia ed ecchimosi al collo della donna. I carabinieri hanno proceduto ricostruendo quanto accaduto e hanno relazionato all’autorità giudiziaria che, su richiesta del pubblico ministero di turno, sulla scorta di tutti gli elementi raccolti, ha emesso immediatamente un provvedimento cautelare più restrittivo per l’autore del reato. L’uomo, inizialmente resosi irreperibile, è stato rintracciato nella giornata di domenica mattina e dopo le formalità di rito per lui si aprivano le porte del carcere.