’Piazza Navona’, premio alla carriera all’artista tuderte Giorgio Crisafi

TODI – Ha fatto dell’Arte la sua vita e la sua espressione più autentica. Il tuderte Giorgio Crisafi, attore scrittore, ceramista e gallerista, ha ricevuto ad Anguillara (Rm) il Premio alla carriera ’EquiLibri’ 2023. Un riconoscimento importante, consegnatogli dall’associazione culturale ’Piazza Navona’, che premia il suo impegno a 360 gradi: nato a Todi da padre calabrese e madre siciliana, 71 anni appena compiuti e ben portati, ha fatto l’attore tutta la vita; poi ha incontrato maestri quali il pittore Piero Dorazio, la scultrice Beverly Pepper e lo scultore e ceramista Nino Caruso che a Todi avevano i loro studi. Dal 2004 ha cominciato a fare sculture in ceramica e ha aperto un suo laboratorio nella città di Jacopone. Da lì ha continuato a lavorare sempre come attore e artista. "Ho sempre mantenuto un legame speciale con la mia città di origine – ha detto in occasione della consegna del Premio – anche se a Roma si è svolta gran parte della mia vita lavorativa. A Todi ho lo studio dove creo le mie sculture e ho aperto anche uno spazio espositivo permanente all’ombra della Concattedrale".

Susi Felceti