Piazza Mancia ’’divide’’ Polemica sull’intitolazione decisa dalla Giunta

"Domenica il Comune di Foligno intitolerà una piazza nella frazione di Borroni ad Angelo Mancia, giovane neofascista ucciso a Roma il 12 marzo 1980". Inizia così l’interrogazione parlamentare che l’onorevole Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi e Sinistra) ha rivolto al ministro Piantedosi alla vigilia della cerimonia di intitolazione. Ed è subito fuoco incrociato con il sindaco di Foligno, esponente della Lega, Stefano Zuccarini.

"Angelo Mancia – prosegue l’interrogazione di Piccolotti – non era di Foligno, seppur vi fosse nato. Ed era pluripregiudicato, picchiatore, sprangatore di Luigi Schepisi a cui fracassò il cranio, condannato per possesso di armi, violenza privata, lesioni aggravate, associazione a delinquere, ricostruzione del partito fascista. Come ovvio – aggiunge Piccolotti – nulla giustifica la violenza e la morte di Mancia ha provocato dolore, si inserisce in una drammatica scia di sangue che è giusto ricordare. Ma la scelta di intitolare uno spazio pubblico, per di più in una città come Foligno, medaglia d’argento per quello che ha sopportato durante l’occupazione nazi fascista, è quantomeno inopportuno. Credo che il Prefetto della Provincia di Perugia dovrebbe revocare la necessaria autorizzazione all’intitolazione della piazza e per questo che ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Piantedosi. La strada per conquistare una vera pacificazione nazionale passa dal riconoscimento unitario e unanime dei valori antifascisti della nostra Costituzione forgiata nella mobilitazione per la libertà e la democrazia, negli anni della Resistenza e poi anche in quelli che seguirono della violenza politica e per questo l’Italia non può permettersi di vivere oggi una stagione di rinnovato uso politico della Storia per cui commemorazioni, ricordi e intitolazioni servano a riscrivere la storia, a ridefinire le responsabilità, a mettere in luce alcuni fatti mettendone in ombra altri". Con lo stesso destinatario, il prefetto, e con analogo contenuto, anche la lettera firmata dal presidente della Sezione Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) di Foligno, l’avvocato Stefano Mingarelli, secondo cui la figura di Mancia "risulta quantomeno divisiva e non gli si può certo intiolare uno spazio pubblico". Mingarelli aggiunge che "alcuni cittadini stanno raccogliendo firme per chiedere l’annullamento o la revoca della intitolazione".

Nella motivazione con cui il l Comune ha deciso l’intitolazione della piazza a Mancia si sottolinea invece che "fu ucciso dal Gruppo anarchico eversivo denominato Volante Rossa" e che

"in base al certificato penale rilasciato dalla Prefettura di Roma in data 1 settembre 1979 risultava incensurato". "Il suo nome – aggiunge il sindaco – compare nella lista delle vittime del terrorismo del ministero dell’Interno e venne commemorato anche dall’allora presidente della Camera, Nilde Jotti". Zuccarini sottolinea anche che "venne barbaramente ucciso" e l’intitolazione della piazza si colloca nella "Giornata in memoria delle vittime del terrorismo".

"Il Comune di Foligno – sono ancora le parole di Zuccarini – non intitola strade e piazze a terroristi e picchiatori e Angelo Mancia, come si evince dai documenti, era incensurato. Vorrei ricordare che nel 2010 l’allora sindaco di centrosinistra Nando Mismetti e l’assessore Rita Zampolini, manifestavano vicinanza alla famiglia Mancia e annunciavano l’intitolazione di una strada al giovane Angelo". Intanto, la targa è stata già apposta e il 9 maggio sarà inaugurata.