Piazza gremita di maschere Re Dodone è tornato a incantare

Una piazza gremita di maschere e coriandoli, musica, tante famiglie con bambini attorno a Re Dodone, personaggio tipico del carnevale tifernate. Fin dalle 15 domenica tante persone si sono presentate puntuali con costumi e maschere in una piazza Matteotti che nel giro di un’ora si è riempita, poi balli e divertimento sulla colonna sonora delle musiche per bambini o disco dance nella piattaforma montata in centro storico per l’occasione. I balli e gli scherzi hanno preso subito il sopravvento, coinvolgendo tutti in un clima festoso, sotto lo sguardo benevolo di Re Dodone, la maschera per eccellenza del Carnevale tifernate portata in piazza dalla pro loco Casella-Garavelle e davanti al carro allegorico ispirato ai viaggi spaziali realizzato dalla pro loco di San Maiano Cinquemiglia-Cornetto con un gruppo di giovani delle frazioni e di Santa Lucia. L’iniziativa era promossa dal Comune con le società rionali di San Giacomo, Madonna del Latte, Mattonata, Pesci d’Oro, Prato, Riosecco, Salaiolo-La Tina, San Pio e le pro loco Casella, Garavelle, San Maiano Cinquemiglia e Cornetto.

"Tutte le attrazioni hanno riscosso grande successo, dal truccabimbi agli stand gastronomici delle società rionali, che hanno assicurato la possibilità di degustare dolci e prodotti della nostra tradizione", evidenzia l’assessore Letizia Guerri che ringrazia quanti hanno collaborato, le società rionale, i gruppi, sotto il coordinamento del personale dell’Ufficio Commercio "che ha gestito al meglio, con solerzia e amore per la propria città, lo svolgimento della manifestazione". L’appuntamento è al prossimo anno "per un’edizione ancora più coinvolgente e divertente", conclude l’assessore.