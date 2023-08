Piazza Grande off limits Il Torneo dei Quartieri si disputerà a San Pietro

Trasloca in Piazza San Pietro la prossima edizione del celebre ’Torneo dei Quartieri’, straordinaria sintesi del patrimonio folkloristico-tradizionale eugubino che da anni si svolge il 14 agosto. La decisione è legata alla situazione di Piazza Grande che, dal 17 aprile scorso, si sta rifacendo il look; alcuni appuntamenti dell’estate eugubina che solitamente animavano la splendida piazza pensile sono stati costretti perciò a cambiare forzatamente sede.

Tra questi c’è anche il ’Doc Fest’ (5-27 agosto), evento a stampo musicale che accoglieva i propri ospiti migliori (come Achille Lauro la scorsa estate) nella platea magna; quest’anno ha scelto il Teatro Romano, il Chiostro e la Palestra di San Pietro. Piazza San Pietro l’ha scelta pure il Torneo dei Quartieri, la più giovane fra le manifestazioni folkloristiche che danno lustro alla tradizione e alla storia dell’antica città umbra, che ha il suo momento centrale nei cortei storici e nella gara di tiro con la balestra antica all’italiana tra i balestrieri dei quattro quartieri cittadini: San Pietro, San Giuliano, Sant’Andrea e San Martino. L’organizzazione ha così definito la nuova piazza che ospiterà le sfide: i quattro bersagli per i tiri di qualificazione ed il tasso finale saranno piazzati alla destra della porta che permette l’accesso al Chiostro dell’antico convento, mentre i banchi da tiro saranno posti, come da regolamento, a 36 metri di distanza. Il pubblico, invece, si potrà posizionare accanto al muro laterale della Chiesa di San Pietro, ma ancora permangono dei dubbi sulla presenza di un’eventuale tribuna per permettere posti a sedere.

Tutto questo, va ricordato, per l’indisponibilità di Piazza Grande, che da oltre tre mesi è oggetto di necessari lavori di riqualificazione e rifacimento della pavimentazione, perché le strutture inevitabilmente risentono degli oltre cinquanta anni di vita e dei tanti eventi ospitati, a cominciare dai Ceri. Per ospitare il ’Torneo dei Quartieri’, in realtà, erano state vagliate anche altre soluzioni, come quella di Piazzale Arturo Frondizi o del Chiostro di San Francesco, ma l’opzione di Piazza San Pietro è quella che ha soddisfatto maggiormente le richieste e le esigenze degli organizzatori, Associazione Maggio Eugubino, Comune, Società Balestrieri ed Associazioni dei Quartieri.