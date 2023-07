Piazza Grande, lavori di riqualificazione della pavimentazione

GUBBIO – Proseguono i lavori di riqualificazione della pavimentazione di Piazza Grande. Cantiere resosi necessario visto lo stato delle mattonelle della “Platea Magna”. L’ultimo intervento sulla pavimentazione era stato effettuato all’inizio degli anni ’70 e, visti gli importanti carichi che deve sostenere annualmente, si è deciso di intervenire anche sulle “colonne portanti” della piazza pensile eugubina, gli “Arconi”, che saranno impermeabilizzati. Le operazioni di Piazza Grande anticipano una serie di interventi nella zona monumentale della città, come il rifacimento del manto stradale del tratto di via XX Settembre che va da Piazza Grande al Vescovato, che darà ancora più lustro ad una zona di particolare rilevanza architettonico- monumentale della città. Altri progetti programmati sono quelli di via Fabiani, le cui condizioni sono da tempo oggetto di critiche e rilievi da parte di residenti e non solo, e di via Beccoli, che unisce via del Camignano con via Gabrielli nel quartiere di San Martino. Interventi, questi, che andranno a influire sulla viabilità.