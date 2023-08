Piazza del Melo Qui la capitale dei giovani "Uno sportello per prevenire il disagio"

"Piazza del Melo è sempre più la piazza dei giovani". Ad annunciarlo è il vice sindaco ed assessore all’istruzione Gianluca Tuteri (foto) in occasione dell’approvazione da parte della Giunta della delibera, da lui presentata, che destina alcuni locali dell’immobile in cui ha sede il servizio “Informagiovani” a punto di ascolto psicologico nell’ambito del progetto “Strains-Ad”, finalizzato a contrastare gli incidenti stradali, l’abuso di alcol e droghe. "In quella piazza – spiega Tuteri – sono molteplici i servizi e le attività che sono rivolte ai nostri giovani. Parliamo innanzitutto del servizio comunale dell’Informagiovani e degli uffici delle politiche giovanili, ma ricordiamo che in piazza del Melo sono ospitati i punti di accoglienza con psicologhe dell’Usl Umbria 1 nell’ambito del progetto Ottavo Segno il cui obiettivo è il contrasto al disagio giovanile. Ed ancora in quella parte della città in questi giorni si svolgerà il “Weekendone Roghers”, con musica, attività culturali e ricreative. Infine ricordo che ad ottobre prenderà il via “Spazio Musica“, il progetto del Comune che prevede una scuola gratuita di musica ed una sala prove a disposizione dei giovani". Il progetto Strains-Ad, finanziato dallo Stato per 450mila euro, è stato ideato dal Comune di Perugia ed è condotto in collaborazione con Prefettura, USL Umbria 1, Ufficio Scolastico regionale e Comuni di Corciano e Torgiano. "Tra i punti qualificanti del progetto – spiega Tuteri – la presenza sul territorio di punti di accoglienza rivolti ai giovani: centri di ascolto dove, grazie alla presenza di psicologi, si potrà parlare di problemi, ma anche avviare una prima presa in carico delle situazioni critiche, veicolandole verso le istituzioni preposte".