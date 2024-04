Piazza d’Armi sarà un’area verde. Comune in pressing sul Demanio

Piazza d’Armi diventerà un grande parco, ma prima c’è da perfezionare l’acquisizione dell’area di proprietà del Demanio da parte del Comune. Ad annunciarlo è il sindaco Andrea Sisti, che si prepara a chiudere, una volta per tutte, la querelle che va avanti da anni su piazza d’Armi. Sì, perché il Comune tenta di acquisire quell’area già dal 2004, da quando l’amministrazione Brunini versò addirittura una caparra di 800mila euro per l’acquisto di una superficie di oltre 100mila metri quadrati, valutata oltre 5milioni di euro. Ebbene l’operazione non fu perfezionata ed il Ministero della Difesa trattenne addirittura la caparra. Nel 2018 il Comune ci ha riprovato chiedendo all’Agenzia del Demanio il trasferimento non oneroso di quei terreni. L’Agenzia aveva dato l’ok visto che il terreno era stato inserito dal Ministero della Difesa "tra quelli non più utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale". Anche in questo caso però il tentativo di acquisizione non si è concretizzato ed ora l’amministrazione Sisti torna alla carica con una nuova soluzione che prevede una permuta. Sì, perché il Comune in cambio di piazza d’Armi è pronto a concedere all’Agenzia del Demanio i terreni per la realizzazione della nuova caserma della Guardia di Finanza nella zona di San Paolo, dove l’amministrazione del compianto sindaco Cardarelli nel 2017 aveva programmato di delocalizzare la scuola media Dante Alighieri, danneggiata dal terremoto, e quelli del Campo Boario, nei pressi dello sportello del cittadino, dove torna in auge il progetto già avviato sempre con l’amministrazione Cardarelli per costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco. L’area di piazza d’Armi si trova a ridosso di un’area residenziale ad alta densità abitativa ed oltre ad essere stata utilizzata in passato per l’addestramento militare è anche stata interessata da importanti scavi archeologici. In passato su quei terreni era stata programmata anche la realizzazione di una bretella per decongestionare via Marconi, ma l’area era anche stata individuata per realizzare un nuovo palazzetto dello sport e addirittura, prima ancora sempre con Brunini, un campo da baseball. Il parco verde, sempre secondo il sindaco, dovrebbe ospitare anche un nuovo bocciodromo, visto che di recente sono stati chiusi quello dei giardini del parco Chico Mendes e quello di Montarello, da demolire perché realizzato senza concessione edilizia. Prima però bisognerà trovare una soluzione per il vincolo archeologico.