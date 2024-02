Piazza Danti: più fioriere, meno paletti. La scultura andrà al posto dell’edicola

Sembra la volta buona per il completamento di piazza Danti nel cuore dell’acropoli, il cui restyling si era fermato a metà nei mesi scorsi a causa di alcuni problemi emersi durante la progettazione e i successivi lavori. E’ stato infatti stabilito prima di tutto che "per mitigare l’impatto dell’inserimento paesaggistico dei nuovi elementi di arredo nel contesto monumentale di maggior pregio della città", verrà aumentato il numero di fioriere (sei in più), con la parallela diminuzione del numero dei dissuasori, mantenendo inalterato l’assetto geometrico delle aree pedonali e carrabili previsto dal progetto originario.

Verrà inoltre effettuato lo spostamento degli archetti portabiciclette attualmente installati all’angolo del Turreno, incrementandone il numero e collocandoli al lato opposto di via Bartolo. E finalmente troverà una sede l’installazione dell’opera di Artemio Giovagnoni. Secondo il progetto approvato, doveva essere collocata nell’area antistante il Turreno, ma così facendo, rilevano gli Uffici del Comune, entrerebbe in contrasto con la previsione di realizzare nello stesso spazio l’area di cantiere dell’intervento di recupero del cinema-teatro Turreno, il cui inizio è previsto entro i prossimi 4 mesi. Ecco, questo è un elemento di cui non si era tenuto conto e si è dovuto attendere che scadesse la concessione di suolo pubblico per l’edicola all’inizio di via Bartolo, che è stata rimossa un paio di setimane fa e che ha reso nuovamente disponibile un’area di grande visibilità, per decidere dove collocare l’opera dell’artista perugino. "Oltretutto – rileva Palazzo dei Priori – lo spazio è maggiormente vicino alla Porta del Giubileo, opera tra le più significative di Giovagnoni". Il progetto in variante prevede quindi la collocazione temporanea della scultura denominata “Elisabetta con la tortorella” nell’area dove c’era l’edicola in attesa della ricollocazione definitiva nello spazio già autorizzato. La spesa, dettata dall’aggiornamento del prezziario regionale, sarà di circa 5.500 euro. Vedremo quindi a breve concludersi il restyling con l’incognita degli spazi per i tavoli all’aperto che i gestori dei locali già reclamano da tempo.

Michele Nucci