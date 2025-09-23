Piazza 40 Martiri quasi "pronta": "Entro fine ottobre lavori ultimati"

Negli ultimi anni la città di Gubbio ha vissuto e testimoniato cambiamenti urbanistici e non solo di varia importanza. Una città che vuole stare al passo con i tempi, come testimoniano i tanti cantieri di riqualificazione che hanno impegnato e stanno impegnando la città. Tra questi, quello che più di tutti modifica la conformazione urbana è quello relativo a piazza Quaranta Martiri, che è attivo ormai da quasi due anni – era partito nell’ottobre 2023 – e dopo aver attraversato varie fasi e aver provocato alcuni dibattiti tra la cittadinanza si avvia verso la conclusione.

L’intervento di rigenerazione urbana, che si sta svolgendo con fondi PNRR pari a 5 milioni di euro, procede a passo svelto e, anche se il cantiere dovrà essere riconsegnato entro il marzo del prossimo anno per non perdere le risorse del piano, l’assessore ai Lavori Pubblici Spartaco Capannelli conferma che si va verso una chiusura anticipata, addirittura entro la fine del prossimo mese di ottobre: "Abbiamo un’impresa che lavora in maniera incredibile, senza sosta fino a che non fa buio. Proprio per questo sono fiducioso che alla fine di ottobre potremo finalmente vedere piazza Quaranta Martiri sistemata in maniera definitiva, compresi ovviamente gli interventi che verranno fatti sui giardini".

In particolare, ora si sta intervenendo posando le resine per evitare l’eccessivo disperdimento della ghiaia e anche una maggiore accessibilità: "I lavori stanno andando avanti in maniera molto spedita. L’ultimo intervento che stiamo realizzando – conclude l’assessore Capannelli – è quello che riguarda le resine da posizionare sulla ghiaia dei giardini: alcune sono state posizionate e altre sono in corso d’opera, ma si tratta comunque di una tipologia di lavoro che è al passo con i tempi".

Una volta concluso il cantiere, però, si dovrà passare a come sfruttare la nuova piazza Quaranta Martiri, che in questi mesi ha già ospitato eventi e manifestazioni di grande livello, tra cui la Festa dei Ceri, la partenza di tappa del Giro d’Italia e la finale regionale di Miss Italia. La questione di maggiore rilievo riguarda soprattutto il passaggio delle auto: dove, come e a chi sarà permesso?

Federico Minelli