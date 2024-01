Piatto di Sant’Antonio Abate. Protagonista la Polizia con la Fanfara a cavallo

Sarà la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, erede e custode delle più antiche tradizioni di cavalleria militare, la protagonista delle celebrazioni del Piatto di Sant’Antonio Abate 2024, nella processione che, domenica 21 gennaio, attraverserà tutta Santa Maria degli Angeli.

‘Piatto’, tradizione fortemente radicata nella cittadina della Porziuncola, nel segno del protettore degli animali, che vive giorni di avvicinamento e di preparazione a quello che sarà il momento clou: la Santa Messa, la processione, la benedizione degli animali – tradizionalmente numerosissimi sul piazzale antistante la Basilica papale -, il ‘piatto’ con la possibilità di consumarlo nei ristoranti angelani e del territorio. Edizione 2024 della festa organizzata dai Priori Serventi - David Ascani, Francesco Bazzucchi, Gianluca Cagliesi, Aldo Campelli, Roberto Falce, Giuliano Paparelli, Stefano Pastorelli, Roberto Pierotti, Osvaldo Sensi, Giulio Sportolaro, Antonio Tardioli, Francesco Tomassini - e dall’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio, con il patrocinio della Città di Assisi e della Regione Umbria e con la preziosa collaborazione dei Frati Minori dell’Umbria - Provincia Serafica San Francesco d’Assisi. Domenica la giornata si aprirà alle ore 9 con il raduno di tutte le Prioranze degli anni passati in Piazza Garibaldi; alle 9.45, dopo il corteo, l’ingresso in Basilica Papale, dove dalle 10 si terrà la Santa Messa, con investitura e giuramento dei Priori Entranti 2024, che saranno i Serventi del Piatto di Sant’Antonio 2025. Alle 11.15 la processione solenne per le vie del paese con la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, le autorità e le associazioni; alle 12.30, nel sagrato della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, la benedizione solenne degli animali e del pane offerto dai Priori Serventi 2024, che sarà distribuito dai Priori Entranti. Alle 13, la consumazione del Piatto nella Taverna dei Priori Serventi e nei ristoranti aderenti.

Nel pomeriggio di domenica, al Teatro Lyrick dalle 16.30, lo spettacolo degli alunni della scuola Patrono d’Italia "Odissea 2.0 - Ulisse torna a J’Angje"; alle 19 la consumazione del Piatto in Taverna e nei ristoranti aderenti.

Alle 21.30 gran finale nella Taverna dei Priori, con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.