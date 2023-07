Piattaforma Live, Musica, Cinema, Libri e Incontri con Autori a Umbertide

UMBERTIDE – Piattaforma Live, ovvero musica, cinema, libri, arte e incontri con autori nel cuore di Umbertide. E’ questo il progetto destinato a dare una dimensione culturale oltre che di intrattenimento all’estate umbertidese. Si tratta in sostanza di una rassegna multidisciplinare a ingresso gratuito per valorizzare la Piattaforma (in foto lo staff) come vero e proprio hub di idee e fucina di sviluppo culturale, artistico e turistico, con una una serie di appuntamenti promossi in collaborazione con il Comune l’Associazione "Effetto Cinema", la Libreria Alibu`, le Ceramiche Rometti, l’etichetta musicale indipendente To Lose La Track e l’Associazione St.Art, titolare del marchio Rockin’ Umbria – in cui sara` centrale la dimensione "dal vivo" con concerti, dj set, live drawing.

A ciò si aggiungeranno gli incontri in presenza con autori di cinema e letteratura per un confronto sulle proprie opere. Già confermati l’appuntamento di giovedì 6 luglio alle 21.30 con la regista Elena Giogli, che presenterà il film Dino Marinelli "Il custode della memoria", insieme all’incontro di domenica 16 luglio, alle 18.30, con Lorenzo Pregliasco, esperto di opinione pubblica e comunicazione politica, fondatore di Youtrend e docente all’Università di Bologna, il quale presenterà il libro "Il paese che siamo" (Mondadori) in collaborazione con la libreria e spazio culturale Popup di Perugia. Ad agosto incontro con la giornalista e autrice Loredana Lipperini, che presenterà il suo nuovo libro intitolato La strada giusta per i tipi di Tetra.

Pa.Ip.