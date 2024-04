Piantumati gli ultimi alberi. Inaugurato il parco di Borroni

FOLIGNO – Con la piantumazione degli ultimi tre alberi – sui 41 complessivi – è stato inaugurato il parco urbano di Borroni a cura del Rotary club Foligno in collaborazione con l’istituto comprensivo Foligno I – scuola primaria di Borroni - e del Comune di Foligno e l’apporto dell’Agenzia Forestale regionale dell’Umbria. Sono intervenuti il vicesindaco di Foligno, il presidente del Rotary Club Foligno, Federico Piras, il consigliere Riccardo Polli, i bambini della scuola primaria di Borroni. Piras ha sottolineato l’importanza di piantare alberi per la salute della popolazione mentre il vicesindaco Riccardo Meloni ha posto l’accento sul fatto che "uno spazio verde favorisce la socialità tra le persone". Il progetto è stato voluto ed interamente finanziato dal Rotary Club di Foligno in collaborazione con il Comune di Foligno ed il coinvolgimento dell’istituto comprensivo Foligno I – Scuola Primaria di Borroni. Nello specifico sono stati donati dal Rotary Club Foligno: dieci lecci, undici ornielli, 10 alberi di carpino bianco e dieci tigli. Gli alberi impiantati sono di dimensioni tra i dieci ed i quattordici centimetri di diametro di fusto.