Piano Urbano. Confcommercio teme i costi

ASSISI - Confcommercio rileva positivamente l’accoglimento di molte delle proprie proposte di modifica che sono state inserite nella revisione del piano. Ciò non toglie tuttavia che gli imprenditori sono preoccupati per gli effetti che questo provvedimento potrà avere". Si parla di Arredo Urbano, oggi al centro del dibattito del consiglio comunale. "La nostra associazione è come sempre disponibile al confronto - sottolinea Confcommercio Assisi - ma resta sempre vigile nella tutela degli operatori. Pertanto auspichiamo che le nostre richieste vengano accolte nella loro interezza, anche relativamente all’applicazione delle prescrizioni solo alle nuove installazioni". Le preoccupazioni dell’associazione di categoria sono relative al fatto che gli operatori economici di Assisi hanno già affrontato investimenti importanti, che ora rischiano di essere in parte vanificati con l’aggravio di un ulteriore esborso.