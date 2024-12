"Piano rifiuti boicottato dai sindaci di destra"

PERUGIA – "Avevamo detto che il Movimento 5 Stelle avrebbe fatto la differenza e i fatti di queste ore lo stanno già confermando. Il Patto Avanti, grazie ad Andrea Sisti ed ai sindaci di questa nuova stagione politica, hanno mantenuto una delle prime promesse fatte in campagna elettorale, sospendendo la procedura per la realizzazione del nuovo inceneritore a seguito di valutazioni di parte tecnica che hanno delineato profili di criticità". A sottolinearlo è Luca Simonetti, consigliere regionale Movimento 5 Stelle. Che attacca l’ormai ex maggioranza in Regione: "Gli stessi sindaci del centrodestra sono stati tra i primi a boicottare il Piano rifiuti della giunta Tesei. Non c’è mai stato neanche un sindaco di centrodestra che si sia fatto formalmente avanti per ospitare il nuovo impianto. È stato proprio questo che ha impedito al centrodestra di realizzare il Piano e oggi si cerca di fare terrorismo su questo tema".