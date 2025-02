"Piano regionale rifiuti. Sì al termovalorizzatore"

Sostenere l’attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione, fondamentale per la riduzione del conferimento in discarica e il recupero energetico": il capogruppo regionale di Tesei presidente - Umbria civica Nilo Arcudi annuncia di avere presentato una mozione che "risponde alla necessità di adottare soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti, in linea con i principi dell’economia circolare e con gli obiettivi europei di riduzione dei rifiuti, aumento del riciclo e progressiva eliminazione delle discariche".

"Il termovalorizzatore - evidenzia - rappresenta una scelta strategica per garantire la sostenibilità ambientale e la sicurezza della gestione dei rifiuti in Umbria. La realizzazione del termovalorizzatore previsto dal Piano è un passo essenziale per ridurre la dipendenza dalle discariche e migliorare l’autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti. È necessario procedere con un’informazione corretta e trasparente per sensibilizzare i cittadini sui benefici di questa tecnologia, che adotta i più avanzati sistemi di controllo delle emissioni".