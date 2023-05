Piano regionale rifiuti I sindacati preoccupati per le sorti della Vus

I sindacati seguono con attenzione la vicenda del Piano regionale dei rifiuti e si dicono preoccupati, non solo per Vus, che pure sarebbe quella che ne subirebbe di più le conseguenze, ma per tutte le aziende del settore. A formulare queste preoccupazioni, interpellato da La Nazione, è Fabrizio Cecchini, che per la Fp Cgil segue il settore dell’igiene urbana.

"Del Piano regionale dei rifiuti che ci è stato proposto – spiega Cecchini – non condividiamo la filosofia. Tra i problemi c’è lo spacchettamento del ciclo e dei tre gestori. In questo modo manderemmo il settore in difficoltà creando un ciclo ricco, come lo smaltimento, nel quale si inseriscono gli impianti, e un ciclo più povero di serie B, come la raccolta e lo spazzamento.

Quest’ultimo che diventerebbe solo un costo, l’altro che avrebbe i ricavi. Si tratta di una preoccupazione che abbiamo – continua Cecchini – e che coinvolge non solo le aziende pubbliche come Vus, ma anche quelle con una percentuale privata. Auspichiamo dunque un ravvedimento, perché è in gioco la tenuta economica del sistema".

rE sulla proposta del sindaco Stefano Zuccarini, di invitare a Foligno l’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Morroni, per discutere di Piano regionale dei rifiuti e di come tutelare Vus in questo contesto, Cecchini esprime apprezzamento: "E’ buon segno".

Il direttore generale di Vus, Marco Ranieri, aveva espresso per primo preoccupazione su queste colonne, accolte dalle parole del sindaco che aveva rassicurato sulla soluzione che la Regione avrebbe trovato per tutelare il territorio.

Dell’argomento si è tornato a parlare in consiglio comunale, proprio con Zuccarini che si è espresso nettamente: "Non sono d’accordo con l’esclusione di Vus, che io considero un patrimonio da tutelare e che ha le tariffe più basse dell’Umbria".

Alessandro Orfei