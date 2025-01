Piano d’interventi sul patrimonio arboreo del centro storico

ORVIETO Hanno preso il via gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo comunale. Il progetto ha come obiettivo il decoro urbano e la riqualificazione degli spazi verdi pubblici comunali mediante la piantumazione di essenze arboree, la potatura di alberi nonché il taglio di alberature pericolose per la pubblica incolumità. Il piano degli interventi, stabilito e programmato alla luce delle verifiche affidate dall’amministrazione comunale all’agronomo forestale Andrea Barbagallo, interessa 199 piante concentrate nel centro storico tra corso Cavour, piazza Cahen, via Postierla, Fortezza Albornoz, pozzo di San Patrizio, strada della Stazione, parco della Confaloniera, Piazza Angelo da Orvieto, San Domenico, via Bonaventura Cerretti, via dei Dolci, duomo, piazza Marconi, ex caserma Piave e strada di Porta Romana. Sulla base di tale programma sono previsti 152 interventi di potatura, 47 interventi di abbattimento di piante considerate pericolose e a rischio di cedimento, e 21 nuovi impianti.