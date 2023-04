Piano dei rifiuti, Vus preoccupata "Difficoltà a persistere sul territorio"

di Alessandro Orfei

Il piano regionale dei rifiuti, in fase di approvazione in consiglio regionale (oggi all’attenzione della Seconda commissione), preoccupa Valle Umbra Servizi Spa. La multiutility che gestisce rifiuti e idrico nei 22 comuni del folignate, dello spoletino e della Valnerina, ha raccolto in un tre pagine il proprio parere e lo ha inviato all’assessorato all’Ambiente la scorsa estate. Oggi, dopo averne parlato anche nel consiglio di Foligno convocato su Vus, si prepara a fare i conti con le cose da fare, laddove il documento non dovesse cambiare. A illustrarlo il direttore generale, Marco Ranieri.

Direttore, qual è il giudizio di Vus rispetto al Piano rifiuti?

"Il documento è in fase di approvazione, dopo essere stato adottato dalla giunta. Così com’è, non favorisce Vus. Se non interverranno cambiamenti, avremo difficoltà a persistere sul territorio che stiamo servendo. Il Piano non prevede infatti un affidamento ‘in house’ per le aziende come la nostra. Escludendo il Tmb dal 2028, pone dei limiti alla nostra struttura di Casone. In questo modo, dal 2028, potremo concorrere solo per la parte del servizio di superficie, limitandoci ad andare a gestire una trasferenza di rifiuti".

Cosa dovrebbe fare Vus, se il Piano fosse approvato così?

"Dovremmo essere coinvolti in qualche modo nei servizi di trattamento e smaltimento. Ci sono inevitabilmente delle conseguenze per il futuro del Tmb. La strategia industriale che prevedeva un cofinanziamento per il potenziamento della struttura, tra Vus e Pnrr, non è andata in porto. In questo quadro, escludere l’esistenza e il funzionamento del Tmb dal 2028 rende impossibile per l’azienda l’investimento dell’intera somma (20 milioni di euro, ndr)".

Come Vus cambierebbe il Piano?

"La Regione intende cercare un gestore per la raccolta e lo spazzamento, un secondo per il trattamento e smaltimento, più il terzo fulcro della termovalorizzazione. Per come è strutturato il Piano, il gestore unico sarà di segmento e non di ciclo. In questo modo si andrebbero a creare un gestore di bassa marginalità, quello dei servizi di superficie, e uno che si occuperebbe di ‘trattamento’. Noi abbiamo chiesto di non escludere le società in house e di mantenere il gestore unico di ciclo negli ambiti attuali che riescono comunque ad essere remunerativi. Qualora non si arrivasse a modifiche, sarebbe necessario mettere in moto una serie di alchimie, sempre peggiorative".

Di certo c’è anche il nodo dei tempi. La concessione di Valle Umbra Servizi Spa per i rifiuti scade nel 2027. Prima toccherà a Gesenu. La concessione dell’idrico, per Vus, è in scadenza invece nel 2031.