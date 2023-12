“Pianeta donna“ celebra il cinema al femminile . Un festival in rosa tra emancipazione e riscossa

Cinema in rosa con il ritorno di “Primo Piano sull’Autore - Pianeta Donna”: è il festival diretto da Franco Mariotti (nella foto con Giovanna Ralli) dedicato ai film di autrici italiane e straniere - con particolare riguardo alle opere prime - ma anche di autori che raccontano storie di donne. Va in scena da lunedì 11 a venerdì 15 con ospiti e proiezioni non stop al Sant’Angelo di corso Garibaldi, con ingresso libero. Tutto nasce dalla storica rassegna “Primo Piano sull’Autore” che per 36 edizioni ha celebrato ad Assisi i più grandi protagonisti del cinema italiano. Nel 2018 si è trasformata in un festival competitivo dedicato alla donne che tanto hanno dato alla settima arte per arrivare al tema di quest’anno: “La donna nel cinema: emancipazione e riscossa”.

"Siamo tutti molto orgogliosi – dice il direttore artistico Franco Mariotti – di poter celebrare il nostro quarantunesimo compleanno in perfetta linea con l’emancipazione socio-culturale che le donne hanno saputo conquistare e consolidare, sempre più protagoniste nella storia contemporanea. Del resto, il ‘gender gap’ non è mai appartenuto alla filosofia di ‘Primo Piano sull’Autore’ che ha più volte puntato i riflettori sulla narrazione ‘donna’ rendendo omaggio a registe come Lina Wertmuller e dedicando interi focus a Gina Lollobrigida e Liliana Cavani".

Il festival, che vuole incentivare il ritorno nelle sale e promuovere opere con difficoltà nella distribuzione, conferma il suo legame con Perugia. Saranno assegnati premi, solo a donne, nelle categorie “Sceneggiatura”, “Attrice”, “Fotografia”, “Musica” “Scenografia”, “Costumi”, “Trucco”, “Produzione”. Due i premi per la “Migliore Regia”, a un’autrice e a un autore. Verrà decretato il il “Miglior Film” con premi anche per “Miglior cortometraggio” e “Miglior videoclip”.

S.C.