Pian d’Assino, pugno di ferro Pronti tre autovelox fissi

Manca poco all’installazione di tre apparecchiature fisse per il controllo elettronico della velocità lungo la SS219 Pian d’Assino. L’amministrazione, negli ultimi anni, ha chiesto a gran voce e a più riprese questo intervento, ed i tempi si sono accelerati dopo i tanti incidenti, anche mortali, che sono avvenuti nel periodo recente lungo la “variante”. Il Comune di Gubbio, che deve ancora definire l’allaccio elettrico con il fornitore per un totale di 10mila euro a suo carico, ha dunque perfezionato e completato l’iter burocratico che gli spettava compilare, con la palla che ora passa all’Anas, la quale deve autorizzare e approvare in via definitiva il progetto esecutivo, anche se dovrebbe trattarsi di una formalità. I tre autovelox verranno collocati in punti già individuati a suo tempo dalla Polizia Locale che ancora non sono stati divulgati, ma probabilmente saranno tutti posizionati nel tratto di strada che va da Gubbio a Branca, quello dove si sono verificati il maggior numero di sinistri e dove le forze dell’ordine hanno rilevato problematiche di significativo rilievo per quanto riguarda il manto stradale.

I dispositivi saranno dotati di telecamere bidirezionali, per misurare la velocità delle vetture che viaggiano in entrambi i sensi di marcia; inoltre, saranno ancorati a delle postazioni fisse su dei pali, che li renderanno visibili come previsto dalla legge. Nel frattempo la Polizia Locale continua ad effettuare esami ordinari lungo la SS219 grazie all’ausilio di dispositivi mobili di controllo proprio per quanto riguarda la rilevazione di velocità oltre il limite disposto dal Codice della Strada, che è di 70 kmh per gran parte del percorso, salvo alcune zone, come quella da Semonte a Mocaiana, in cui si alza a 90 kmh.