Pian d’Assino, appello al Prefetto "Attivare subito gli autovelox"

Continua a tener banco la questione SS 219 Pian d’Assino a Gubbio. La cosiddetta “variante”, infatti, è da tempo ormai considerata come una delle strade più pericolose del territorio dove si verificano maggiormente incidenti, spesso mortali o con gravi conseguenze per i coinvolti, compresi anche gli animali, come il lupo investito pochi giorni fa all’altezza di Padule. Una situazione che sollecita protezioni per evitare che i selvatici possano attraversare la carreggiata. La discussione anima da tempo il confronto politico cittadino e regionale.

Va in questa direzione l’incontro tra Armando Gradone, Prefetto di Perugia, con Michele Carini e Manuela Puletti, rispettivamente consiglieri comunale e regionale della Lega. Al centro, come si legge in un comunicato, la richiesta di installazione, in tempi brevi, di un autovelox nel tratto più pericoloso della variante. Si tratta di un percorso già avviato da anni, con un tavolo di confronto nel quale è coinvolta anche Anas.

"È una situazione alla quale dobbiamo mettere un freno – spiegano Carini e Puletti – e pensiamo che l’installazione di un autovelox possa rappresentare un deterrente per chi percorre quel tratto di strada ad estrema velocità compromettendo la propria sicurezza e quella degli altri. Ora spetta all’Amministrazione comunale di Gubbio – conclude Carini – fare la sua parte e prevedere una variazione di bilancio per garantire la messa a sistema di un autovelox nel tratto di maggior pericolo dell’arteria". La molteplicità degli incidenti avvenuti lungo la “variante”, causati spesso e probabilmente anche da violazioni al Codice della Strada, fa ritenere che la presenza di autovelox rappresenti un valido deterrente. Un piano che, nonostante sopralluoghi e commissioni, è rimasto ad oggi sulla carta.