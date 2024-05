Piaggia Colombata e via Pinturicchio . Divieto di transito

Per consentire l’esecuzione di lavori, da lunedì al 31 maggio è disposto il divieto di transito lungo via Piaggia Colombata dalle 8.30 alle 17.30 e in via Pinturicchio dalle 18 alle 6 del giorno successivo. In entrambi i casi, è prevista una deroga al divieto per i veicoli di soccorso e per quelli dei residenti diretti alle aree interne. Nelle ore in cui i lavori non saranno eseguiti sarà ripristinata la regolare circolazione stradale. I suddetti provvedimenti sono stati disposti con ordinanze 726-757.