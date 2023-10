Pfm, Camihawke e Levante: tris di eventi per il cartellone di Tourné

Tre super anticipazioni per la stagione “Tourné 20232024“ organizzata da Aucma e Mea Concerti. Tre spettacoli di grande impatto e richiamo, tutti con prevendite già aperte su TicketItalia e TicketOne.

E’ già alta l’attesa per “Pfm canta De André“ in scena il 22 marzo al Lyrick di Assisi: a 45 anni dal celebre tour “Fabrizio De André e Pfm in concerto”, che ha segnato l’inizio di una delle migliori collaborazioni artistiche, Pfm torna sui palchi di tutta Italia con un tour (prodotto da D&D Concerti) che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra la prog band più famosa al mondo e il cantautore genovese. Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati. Sul palco una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore Pfm) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber, e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

Il 3 marzo sempre alle 21 sarà il teatro Morlacchi di Perugia a ospitare Camihawke con “Il saggio di fine anno“, spettacolo teatrale ideato da Camilla Boniardi e Show Reel Factory e prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Camilla Boniardi, in arte sui social Camihawke, è una youtuber e content creator, famosa per i suoi video sul web con dissacranti riletture della vita quotidiana. Si muove anche tra la radio e l’intrattenimento televisivo.

E ancora, il 2 maggio alle 21 arriva al teatro Lyrick di Assisi una delle artiste più amate in Umbria, Levante (nella foto) con una tappa del suo Opera Futura Live nei teatri, nuovo tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che toccherà i principali teatri italiani e che partirà nella primavera del 2024. Un appuntamento durante cui la cantautrice, autrice e scrittrice siciliana ripercorrerà i suoi primi 10 anni di musica, che coincidono con la pubblicazione di cinque dischi e tre libri, oltre a sonore, concerti in Italia e all’estero e molto altro