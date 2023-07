"Petrignano, scellerato demolire la Pro loco"

PETRIGNANO – "Perchè demolite l’edificio sede della Pro loco a Petrignano?". E’ la domanda che rivolge con una lettera al sindaco Stefania Proietti, Edo Romoli, già amministratore cittadino e regionale che evidenzia la gravità della decisione assunta dall’ amministrazione municipale e che vede forte indignazione da parte dei cittadini. "Avete decretato, in modo ‘carbonaro’, senza una doverosa informazione e senza un democratico confronto, di costruire un asilo nido demolendo l’edificio che, nella frazione di Petrignano, ospita, tra l’altro, la sede della pro loco e di altre associazioni cittadine – incalza Romoli – La costruzione, realizzata negli anni ‘90, in buono stato di conservazione, oggi esprime l’unica opportunità per garantire una minima attività sociale con particolare riguardo a giovani ed anziani". All’interno, evidenzia ancora Romoli, si svolgono con continuità corsi di lettura, attività di benessere fisico per anziani, riunioni delle associazioni cittadine ed eventi. Presente anche un anfiteatro per manifestazioni all’aperto.

"Sindaco, per 20 anni la manutenzione, il decoro e la cura del verde sono state assicurate da uomini e donne che con amore e sacrificio vi dedicavano il loro tempo – conclude Romoli – La vostra è una proposta scellerata, priva di ogni logica politica, sociale e amministrativa che mortifica tutta la popolazione. Un’ elementare considerazione di programmazione urbanistica e logistica, che la giunta non può non fare, indirizzerebbe l’opzione in prossimità di altro plesso scolastico. Non c’è assolutamente la necessità di demolire l’edificio della pro loco per costruire l’asilo nido nel rispetto dei tempi Pnrr".