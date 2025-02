Petizione in commissione regionale, i firmatari ringraziano

"No alle pale eoliche sull’Appennino": martedì 19 parola ai sottoscrittori della petizione inviata alle istituzioni. Nella prima seduta della Seconda commissione regionale è stata trattata la petizione popolare per dire "No agli impianti eolici nell’Appennino. Difendiamo l’Umbria cuore verde d’Italia", sottoscritta da cittadini residenti nei comuni di Foligno, Trevi, Sellano, Valtopina, Nocera Umbra e Gualdo Tadino. Su proposta della presidente Michelini, verranno ascoltati, nella seduta di commissione di mercoledì 19 febbraio un rappresentante (coordinatore) dei cittadini sottoscrittori della petizione, i sindaci dei comuni dell’area appenninica interessata, i due presidenti delle Province di Perugia e Terni e l’Anci. "Ringraziamo la Regione, - commentano i sottoscrittori della petizione - in cui crediamo fermamente, per aver accolto le nostre istanze, coinvolgendoci nel dibattito urgente sulle aree da destinarsi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, e tutti coloro che, firmando, hanno dato il loro contributo ad accendere una luce sull’emergenza territorio che ha investito il nostro Appennino". L’argomento è particolarmente delicato perché c’è di mezzo la transizione energetica che incrocia comunque diversi interessi da quelli puramente ambientali e di carattere naturalistico a quelli dello sviluppo.