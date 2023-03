Petizione dei sindacati: "Organici in ospedale sottodimensionati"

CITTA’ DI CASTELLO - "Una medicina territoriale depotenziata, gli organici in ospedale sono sottodimensionati e si rileva il mancato riutilizzo del vecchio plesso ospedaliero, rispetto al quale la petizione promossa da Cgil Cisl Uil è stata disattesa dalla presidenza del consiglio regionale". Punta a difendere e potenziare il servizio sanitario pubblico in Altotevere, alla luce "del gravo stato in cui è ridotto, per effetto dei tagli degli ultimi anni e delle scelte compiute dalla Regione", l’intento comune messo nero su bianco il 3 marzo dai sindacati di Cgil, Cisl e Uil - insieme alle rispettive sigle dei pensionati - con il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e l’assessore ai servizi sociali e sanitari Benedetta Calagretti. Il confronto avviato proseguirà "con l’obiettivo della costruzione di un protocollo che contenga proposte e azioni per garantire il diritto alla salute sancito dalla Costituzione e con il quale confrontarsi con la Regione dell’Umbria".