Pestato dal branco Il ragazzo è stato operato Due minorenni denunciati per l’aggressione

Sono serie ma stabili le condizioni del 16enne pestato dal "branco" e ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Perugia nel reparto di terapia intensiva. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico a seguito di un’emorragia cerebrale e ora viene mantenuto sotto sedazione in attesa che l’ematoma si riduca. Nelle scorse ore due minorenni, entrambi di origine straniera, sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso. Ma le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, andranno avanti serrate per identificare tutti i presenti a quell’aggressione nella quale è rimasto ferito anche un altro minorenne, giudicato guaribile in una decina di giorni, a lui è andata meglio, ha rimediato solo qualche pugno al volto nella violenta lite avvenuta nella notte tra lunedì e martedì fuori dal punto di ritrovo di Città della Pieve dove i giovanissimi vanno per divertirsi la sera. Secondo quanto si qui ricostruito la vittima e l’amico sono stati aggrediti – dopo che si erano fatti avanti per difendere un’amica importunata – da un gruppo di coetanei che non conoscevano. Il ragazzo, di circa 16 anni, ha spiegato di essere stato colpito con dei pugni al volto; l’amico invece, che nel corso dell’aggressione è stato anch’egli colpito ripetutamente al viso, è finito a terra battendo accidentalmente la testa. In un primo momento era riuscito ad alzarsi, per poi crollare nuovamente a terra privo di conoscenza. Gli accertamenti svolti dai carabinieri di Città della Pieve coordinati dal comandante Luca Battistella hanno permesso di identificare i primi due dei presunti responsabili dell’aggressione, denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia per l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate in concorso. Uno dei due sarebbe ospite di una struttura per minori non accompagnati di Panicale e già in passato proprio i servizi sociali di quel territorio avevano segnalato lo stesso ragazzo per un episodio di violenza, finito in quel caso senza particolari conseguenze. Il secondo minore denunciato sarebbe residente in un altro comune della zona. Ad aiutare gli inquirenti sono state le testimonianze dei tanti giovani presenti, alcune dei quali hanno assistito al momento in cui è nata la tensione nella pista da ballo, e uno dei ragazzi stranieri ha sfidato il 16enne a seguirlo fuori per una "resa dei conti". Ma sulla strada fuori dal locale ad attendere. Il ragazzo c’era tutta la gang, che ha colpito alle spalle e con inaudita violenza il ragazzino e il suo amico, quel "branco" che adesso i carabinieri vogliono individuare fino all’ultimo nome. Sa.Mi.